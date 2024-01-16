Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 83 dan Tafsir Lengkapnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |18:30 WIB
Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 83 dan Tafsir Lengkapnya
Ilustrasi hukum tajwid (Foto:Shutterstock)
A
A
A

HUKUM tajwid Surat Al Baqarah Ayat 83 dan tafsir lengkapnya bisa diketahui di sini. Al Baqarah merupakan surat yang paling panjang di kitab suci Alquran dan memiliki kisah serta pembelajaran sebagai pedoman hidup umat Islam di sunia. Untuk itu, kita perlu membacanya dengan baik dan mendalami tafsirnya.

Berikut adalah hukum tajwid dan tafsir Q.S Al Baqarah ayat 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

Artinya:

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”

-Hukum Tajwid Surat Al Baqarah Ayat 83

اَخَذْنَا

Bacaan tersebut termasuk mad thobi’i karena huruf nun berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid.

مِيْثَا

Bacaan tersebut termasuk mad thobi’i karena huruf mim berharakat kasrah bertemu ya’ sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid.

مِيْثَاقَ

Bacaan tersebut termasuk mad thobi’i karena huruf tsa berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid.

بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ

Bacaan tersebut termasuk Mad jaiz munfasil karena ada huruf mad bertemu hamzah di lain kata.

