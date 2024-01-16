Hukum Tajwid Surat Yunus Ayat 40-41, Tafsir Lengkap dan Asbabun Nuzulnya

HUKUM tajwid Surat Yunus ayat 40-41 beserta tafsir lengkap dan asbabun nuzulnya bisa diketahui dalam artikel berikut ini. Saat tadarus Alquran tentunya harus mengetahui hukum tajwid setiap ayat yang dibaca.

Tajwid sendiri secara harfiah memiliki arti mengelokkan atau membaguskan bacaan. Kemudian mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimiliki.

Begitu juga ketika membaca Surat Yunus ayat 40–41, terdapat hukum tajwid di dalamnya. Hal ini membuat bacaan menjadi lebih indah sekaligus memperjelas makna yang ada di dalamnya.

Berikut hukum bacaan tajwid Surat Yunus ayat 40 dan 41, sebagaimana telah Okezone himpun:

Surat Yunus Ayat 40

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ

Wa min-hum may yu`minu bihī wa min-hum mal lā yu`minu bih, wa rabbuka a'lamu bil-mufsidīn

Artinya: "Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Alquran, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan."

مِنْهُمْ : Izhar halqi, karena ada nun mati bertemu huruf ha. Cara membacanya terang dan jelas.

مِنْهُمْ مَنْ : Idgham mimi/mutamasilaen, karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya didengungkan selama 3 harakat.

مَنْ يُؤْ : Idgham bighunnah, karena ada nun mati bertemu dengan huruf ya. Cara membacanya masuk dengan mendengung.

وَمِنْهُمْ : Izhar halqi, karena ada nun mati bertemu huruf ha. Cara membacanya terang dan jelas.

وَمِنْهُمْ مَنْ : Idgham mimi/mutamasilaen, karena ada huruf mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya didengungkan selama 3 harakat.

مَنْ لَا : Idgham bilaghunnah, karena ada nun mati bertemu huruf lam. Cara membacanya masuk dengan tidak mendengung.

بِالْمُفْسِدِينَ : Mad aridh sukun, karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad thabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harakat atau lebih dan juga boleh 2 harakat.