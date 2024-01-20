Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Suami Selalu Bawa Bungkusan Sepulang Kerja, Masya Allah Bikin Istri Meleleh

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |15:20 WIB
Viral Suami Selalu Bawa Bungkusan Sepulang Kerja, Masya Allah Bikin Istri Meleleh
Viral suami punya kebiasaan selalu bawa bungkusan makanan dan minuman setiap pulang kerja. (Foto: TikTok @iamlitaaaaaa)
A
A
A

VIRAL suami punya kebiasaan selalu membawa bungkusan sepulang kerja. Aksi perhatian ini pun bikin istri meleleh.

Dikutip dari akun viral akun TikTok @iamlitaaaaaa, tampak suami tersebut selalu membawakan bungkusan makanan dan minuman setiap pulang kerja untuk istri tercintanya.

Viral suami punya kebiasaan selalu bawa bungkusan makanan dan minuman setiap pulang kerja. (Foto: TikTok @iamlitaaaaaa)

Video singkat kebiasaan setiap hari itu digabungkan menjadi satu video viral. Sang suami terus menyambut sang istri dengan senyum lebar di wajahnya sambil menenteng bungkusan makanan.

"Pantes rezeki kamu ngalir terus, kamu tau gimana menghargai istri, kamu tau cara bahagiain istri walaupun dengan cara sederhana, istrinya selalu dicintai, kalau mau pulang kerja selalu ditanya: 'Mau dibawaian apa sayang.' Sesederhana itu bikin bahagia istri. Sehat terus ya sayang dan lancar terus rezekinya," tulis pemilik dalam keterangan unggahannya.

Bungkusan makanan yang dibawakan sang suami berbeda-beda tiap harinya. Dalam satu hari bisa membawakan makanan atau minuman untuk sang istri.

Hanya dengan bungkusan sederhana tersebut dapat membuat sang istri bahagia. Bahkan, kebahagiaan ini pun ingin dimiliki warganet. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Istri Bungkusan Suami Viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/614/3108386/alquran-hl6r_large.jpg
Detik-Detik Qori Meninggal Dunia saat Baca Alquran pada Peringatan Isra Miraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/330/3097301/viral-polisi-dan-tahanan-sholat-jamaah-HIX4qy108P.jpg
Viral Polisi dan Tahanan Sholat Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/614/3092555/gus-miftah-hina-penjual-es-teh-mui-tanda-tak-belajar-etika-ssUglhDGe7.jpg
Gus Miftah Hina Penjual Es Teh, MUI: Tanda Tak Belajar Etika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/330/3089796/viral-transgender-isa-zega-umrah-berhijab-ketua-mui-tegaskan-langgar-agama-sB7tj00NgB.jpg
Viral Transgender Isa Zega Umrah Berhijab, Ketua MUI Tegaskan Langgar Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement