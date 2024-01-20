Viral Suami Selalu Bawa Bungkusan Sepulang Kerja, Masya Allah Bikin Istri Meleleh

Viral suami punya kebiasaan selalu bawa bungkusan makanan dan minuman setiap pulang kerja. (Foto: TikTok @iamlitaaaaaa)

VIRAL suami punya kebiasaan selalu membawa bungkusan sepulang kerja. Aksi perhatian ini pun bikin istri meleleh.

Dikutip dari akun viral akun TikTok @iamlitaaaaaa, tampak suami tersebut selalu membawakan bungkusan makanan dan minuman setiap pulang kerja untuk istri tercintanya.

Video singkat kebiasaan setiap hari itu digabungkan menjadi satu video viral. Sang suami terus menyambut sang istri dengan senyum lebar di wajahnya sambil menenteng bungkusan makanan.

"Pantes rezeki kamu ngalir terus, kamu tau gimana menghargai istri, kamu tau cara bahagiain istri walaupun dengan cara sederhana, istrinya selalu dicintai, kalau mau pulang kerja selalu ditanya: 'Mau dibawaian apa sayang.' Sesederhana itu bikin bahagia istri. Sehat terus ya sayang dan lancar terus rezekinya," tulis pemilik dalam keterangan unggahannya.

Bungkusan makanan yang dibawakan sang suami berbeda-beda tiap harinya. Dalam satu hari bisa membawakan makanan atau minuman untuk sang istri.

Hanya dengan bungkusan sederhana tersebut dapat membuat sang istri bahagia. Bahkan, kebahagiaan ini pun ingin dimiliki warganet.