Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Gunakan Speaker Masjid untuk Umumkan Informasi Warga, Ini Hukumnya Kata MUI

Hantoro , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |18:22 WIB
Gunakan Speaker Masjid untuk Umumkan Informasi Warga, Ini Hukumnya Kata MUI
Ilustrasi MUI terangkan hukum menggunakan speaker masjid untuk mengumumkan informasi warga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan hukum menggunakan speaker masjid untuk menyebarkan informasi warga. Adapun informasi tersebut tidak terkait keagamaan.

Dihimpun dari mui.or.id, anggota komisi fatwa Ustadz Muhammad Alvi Firdausi S.Si MA menerangkan bahwa perihal hukum penggunaan pengeras suara speaker masjid dalam rangka untuk sebuah kemaslahatan adalah boleh.

Ilustrasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Foto: mui.or.id)

Hal tersebut didasarkan pada kaidah fikih yaitu:

الأصل في الأشياء الإباجة

Artinya: "Asal hukum sesuatu adalah boleh."

Terlebih lagi penggunaan pengeras itu sudah menjadi kebiasaan digunakan oleh masyarakat, tidak hanya untuk mengumandangkan adzan, tetapi juga untuk kepentingan umum lainnya seperti mengumumkan kematian dan lainnya.

Sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan konsep ushul dalam beragama maka dapat menjadi sebuah ketetapan hukum. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MUI Speaker Masjid Hukum Islam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement