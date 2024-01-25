Viral Pernikahan Ramah Lingkungan, Pakai Rotan hingga Daun Pisang untuk Wadah Makanan

VIRAL video yang memperlihatkan resepsi pernikahan ramah lingkungan. Acara pernikahan tidak biasa ini pun mendadak viral di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun TikTok @ersyarwd, tampak acara resepsi pernikahan dari Bukhi dan Ikhsan ini menggunakan beberapa peralatan ramah lingkungan.

Dalam video viral tersebut tampak sebagian besar penggunaan alat memanfaatkan bahan rotan dan kayu.

Salah satunya tempat makan yang disajikan tidak menggunakan piring seperti pada umumnya, melainkan memakai bungkus rotan dan daun pisang untuk alas makanan.

Makanan ringan yang disediakan berupa kacang rebus, umbi-umbian, jagung, dan pisang yang semuanya dibungkus menggunakan daun pisang.

Suvenir pernikahan juga menggunakan petai, mangga, serta kacang-kacangan. Hiasan yang dipajang pun sangat bermanfaat untuk para pembacanya, salah satunya informasi mengenai manfaat memakan buah-buahan.

Meskipun pernikahan ini tidak biasa, keseruan yang ditampilkan jelas terlihat.