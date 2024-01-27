Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Pemilu 2024, MUI Ungkap Etika-Etika dalam Berdebat

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |12:28 WIB
Pemilu 2024, MUI Ungkap Etika-Etika dalam Berdebat
Ilustrasi MUI ungkap etika dalam berdebat di Pemilu 2024. (Foto: Istimewa/mui.or.id)
A
A
A

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mengungkap etika berdebat, terutama terkait Pemilu 2024. Hendaknya memaknai debat yang baik dan benar dengan merujuk Alquran dan hadits serta ulama sehingga terhindar dari berdebat kusir dan tidak menjadi berdosa.

"Maka itu bagi penyelenggara pemilu dan semua pemangku kepentingan perlu memperkuat literasi kata "debat" bagi semua pihak dalam mempersiapkan debat yang lebih baik bagi calon pasangan calon presiden 2024," kata Sekjen MUI Dr Amirsyah Tambunan, dikutip dari mui.or.id, Ahad (28/1/2024).

Ia melanjutkan, tujuannya agar tidak melanggar etika atau tidak, sopan, bahkan jangan sampai mencela atau melecehkan. Oleh karena itu untuk memperoleh manfaat debat perlu memperkuat literasi, yakni:

Pertama, de•bat /débat/ yaitu pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Bedanya, debat kusir yakni debat yang tidak disertai alasan yang masuk akal.

Kedua, ber•de•bat yaitu bertukar pikiran tentang suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat.

Ketiga, men•de•bat yakni membantah pendapat orang lain dengan mengajukan alasan.

Keempat, per•de•bat•an soal yang diperdebatkan; atau perbantahan.

Kelima, mem•per•de•bat•kan yakni menjadikan bahan untuk berdebat (berbantah) memperbantahkan.

Keenam, pen•de•bat yakni orang yang mendebat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan secara terminologi debat adalah kegiatan argumentasi yang bertujuan untuk menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang lain.

Penyebab terjadinya debat adalah adanya perbedaan pendapat oleh pihak-pihak yang meyakini pendapatnya merupakan suatu kebenaran. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
