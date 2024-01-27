Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Bagaimana Hukum Waris Beda Agama? Ini Kata MUI

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 28 Januari 2024 |15:28 WIB
Bagaimana Hukum Waris Beda Agama? Ini Kata MUI
Ilustrasi MUI jelaskan hukum waris beda agama. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

BAGAIMANA hukum waris beda agama? Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi penjelasannya berdasarkan dalil shahih. 

Dilansir mui.or.id, KH Nurul Irfan menyatakan hubungan saling mewarisi bisa terhijab (terhalang) dengan hijab hirman atau mengakibatkan ahli waris kehilangan seluruh bagian warisan yang akan didapatkan jika antara pewaris dan ahli waris berbeda agama.

Ilustrasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Foto: mui.or.id)

Terdapat hadits sebagai berikut:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

"Seorang pewaris Muslim tidak bisa mewariskan hartanya kepada ahli waris kafir dan sebaliknya." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168740/pernikahan-4Azq_large.jpg
Hukum Menikah jika Belum Mampu secara Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/614/3156264/bekam-4QMP_large.jpg
Apa Hukum Bekam dalam Islam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/330/3155929/judi-fyAN_large.jpg
Hukum Memberi Nafkah Keluarga dari Hasil Judi Slot dalam Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/614/3085613/influencer-promosikan-judi-online-bagaimana-hukumnya-9pNlgSHbqb.jpg
Influencer Promosikan Judi Online, Bagaimana Hukumnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/330/3083154/apakah-boleh-pakai-parfum-beralkohol-YcXJDPO693.jpg
Apakah Boleh Pakai Parfum Beralkohol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/614/3081393/dilarang-islam-ini-dampak-miras-bagi-kehidupan-agama-QWqAHQFEoY.jpeg
Dilarang Islam, Ini Dampak Miras bagi Kehidupan Agama
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement