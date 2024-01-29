Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Apakah Doa di Kakbah Pasti Dikabulkan?

Hantoro , Jurnalis-Senin, 29 Januari 2024 |12:53 WIB
Apakah Doa di Kakbah Pasti Dikabulkan?
Ilustrasi doa di Kakbah pasti dikabulkan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

APAKAH doa di Kakbah pasti dikabulkan? Diketahui bahwa Kakbah merupakan bangunan suci yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram, Kota Makkah, Arab Saudi.

Kakbah menjadi kiblat sholat umat Islam di dunia. Menghadap kiblat adalah salah satu rukun sholat yang wajib dilaksanakan.

Di Tanah Suci Makkah dan Madinah ada banyak tempat mustajab untuk berdoa. Salah satunya adalah Kakbah. Maka itu, jangan sampai terlewatkan berdoa di lokasi-lokasi tersebut agar lebih dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Manfaatkan setiap waktu ketika ibadah haji dan umrah untuk berdoa di Kakbah atau tempat mustajab lainnya di Tanah Haram.

Termasuk Kakbah, berikut tempat-tempat mustajab untuk berdoa di Tanah Suci Makkah, sebagaimana telah Okezone himpun:

1. Di dalam Kakbah

Kakbah merupakan bangunan suci yang bagian dalamnya juga dapat digunakan untuk sholat ataupun berdoa.

Namun sepertinya tidak mudah untuk bisa memasuki Kakbah, karena ada aturan-aturan yang sudah ditentukan.

Kaum Muslimin tetap bisa memasuki area Hijir Ismail. Ini merupakan bagian dari bangunan Kakbah dan digunakan untuk mendirikan sholat sunnah mutlak juga berdoa sebagai gantinya.

2. Multazam

Multazam adalah tempat atau dinding yang letaknya di antara Hajar Aswad dan pintu Kakbah. Menurut riwayat salah satu hadits menyebutkan bahwa multazam merupakan tempat yang mustajab agar doa cepat terkabul.

Diriwayatkan Abdullah bin Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda: "Multazam merupakan tempat dikabulkannya doa. Tak ada satu pun doa yang seorang hamba panjatkan di Multazam, kecuali akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." (HR Ahmad)

Tidak heran jika saat haji dan umrah, kaum Muslimin rela berdesak-desakan di sekitar Multazam hanya untuk berdoa.

Setiap Muslim bisa mengagendakan berdoa di Multazam, siapkan doa terbaik agar lebih siap apabila diberi kesempatan berdoa di tempat mustajab ini. 

Halaman:
1 2 3
Topik Artikel :
Doa di Kakbah Doa Kakbah
