Kisah Pria Saleh Sabar Hadapi Istri, Dapat Anugerah dari Allah SWT

JAKARTA - Ada kisah menarik soal seorang pria yang sabar menghadapi istrinya. Pria saleh itu mendapatkan anugerah dari Allah SWT atas sikpanya.

Kehidupan pernikahan tentu tak lepas dari ujian. Ujian itu bisa berupa masalah keuangan, keturunan, ataupun sikap dari masing-masing pasangan.

Ketika seseorang berhasil menghadapi ujian dengan kesabaran dan keimanan, dapat memperoleh kemuliaan dari Allah SWT.

Ini sebagaimana dikisahkan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi dalam kitab Qashahsus Shahabati was Shalihin (Kairo, Maktabah At-Taufiqiyyah: t.t), halaman 315.

Melansir laman Kemenag, dikisahkan ada seorang lelaki saleh, lemah lembut, dan mempunyai akhlakul karimah. Ia cukup dikenal di kalangan para penuntut ilmu sebagai guru yang alim, bijaksana, dan tenang saat bertutur kata. Namun di balik kelembutannya itu, Allah SWT mengujinya dengan seorang istri yang mempunyai watak keras dan gemar memaksakan kehendak.

Dengan penuh kesabaran, lelaki saleh ini menghadapi setiap perilaku istrinya tersebut dengan penuh kelembutan, ketenangan, dan tak jarang untuk memilih diam daripada membalas. Suatu hari, ia mengajak istrinya datang ke tempat pengajian yang biasa ia mengajar. Harapannya, sikap istrinya itu akan berubah setelah menyaksikan sendiri bagaimana orang lain memperlakukan suaminya ini dengan hormat.

“Andai saja engkau melihatku saat duduk di majelis ilmu, mungkin saja engkau akan memperlakukanku lebih lembut. Di sana orang-orang memperlakukanku dengan lembut, menatapku dengan hormat, dan mendengarkan ucapanku dengan khidmat,” ucap lelaki saleh itu pada istrinya.

Ucapan lelaki saleh ini ternyata didengar istrinya. Pada hari yang telah ditentukan, sang istri datang menghadiri pengajian yang diisi suaminya. Ia duduk bersama para murid, mendengar suaminya berbicara, menjelaskan ilmu, dan menjawab setiap pertanyaan dengan tenang.

Saat lelaki saleh ini melihat istrinya hadir di pengajian, ia merasa senang dan berharap istrinya bisa memperlakukannya lebih baik. Di sore hari, lelaki saleh ini pulang dengan hati riang. Ia berharap saat sampai di rumah istrinya berubah menjadi lebih baik dan lembut.

“Tadi engkau melihatku, kan?" tanya lelaki saleh ini.

Pertanyaan tersebut malah dijawab dingin oleh sang istri.

“Ya, aku melihatmu. Tapi sungguh kasihan apa yang kulihat. Semua orang duduk tenang dan berwibawa,

sedangkan engkau malah teriak-teriak,” jawabnya.