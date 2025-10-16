Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Kisah Imam Al-Ghazali yang Rendah Hati, Sapu Rumah Gurunya dengan Tangan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |18:42 WIB
Kisah Imam Al-Ghazali yang Rendah Hati, Sapu Rumah Gurunya dengan Tangan
Kisah Imam Al-Ghazali yang Rendah Hati, Sapu Rumah Gurunya dengan Tangan (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Imam Al-Ghazali (450-505 H) merupakan ulama besar yang rendah hati. Bahkan ada satu kisah saat Imam Al-Ghazali menyapu lantai rumah gurunya menggunakan tangan sendiri.  

1. Kisah Imam Al-Ghazali

Dalam kitab Maraqil Ubudiyah ala Matan Bidayatil Hidayah (Semarang, Karya Toha Putra, t.t) halaman 85-86, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan kisah ini bermula dari saudaranya Al-Ghazali bernama Ahmad. Ia jarang terlihat menjadi makmum ketika Al-Ghazali menjadi imam sholat berjamaah.

Melansir laman Kemenag, Kamis (16/10/2025), suatu hari, Al-Ghazali meminta ibunya untuk menasihati Ahmad agar mau sholat berjamaah ketika Al-Ghazali menjadi imam di masjid. Hal ini menghindari fitnah atau opini liar yang berkembang di tengah masyarakat.

Ibunya kemudian menasihati Ahmad hingga akhirnya ia mau berangkat ke masjid dan menjadi makmum sholatnya Al-Ghazali. Namun ketika menjadi makmum, pandangan batin Ahmad melihat banyak darah dalam diri Al-Ghazali sehingga ia pun melakukan mufaraqah (memisahkan diri dari imam).

Usai sholat berjamaah, Al-Ghazali meminta klarifikasi dan menanyakan alasannya.

"Saat sholat aku melihat tubuhmu dipenuhi dengan darah," ucap Ahmad menjawab rasa penasaran Al-Ghazali.

Jawaban tersebut membuat Al-Ghazali terhenyak. Pasalnya, ia mengakui ketika sedang memimpin sholat, hatinya malah memikirkan permasalahan darah haid, khususnya soal mutahayyirah, yaitu wanita yang sudah haid dan suci, tapi kemudian mengalami pendarahan kembali.

Al-Ghazali kemudian merasa penasaran dengan keunikan ilmu yang dimiliki saudaranya itu. Pasalnya, dia bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan Al-Ghazali. Ahmad menjawab:

“Aku mempelajarinya dari Syekh Al-Atiqi, pekerjaannya menjahit dan memperbaiki sandal-sandal lama,” jawab Ahmad.

 

Halaman: 1 2
1 2
Topik Artikel :
Imam Al-Ghazali Ulama islam
