HOME MUSLIM HIJRAH

Kisah Mualaf Komang Istri Raim Laode, Tepat di Hari Pernikahan dan Hari Lahirnya

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Kamis, 01 Februari 2024 |16:00 WIB
Kisah Mualaf Komang Istri Raim Laode, Tepat di Hari Pernikahan dan Hari Lahirnya
Kisah mualaf Komang istri Raim Laode. (Foto: Instagram @raimlaode)
INILAH kisah mualaf Komang istri Raim Laode komika dan penyanyi asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Komang merupakan istri Raim Laode yang merupakan keturunan Bali.

Pemilik nama lengkap Komang Ade Widiandari itu lahir di Bali, 24 Oktober 1995. Komang memutuskan menjadi mualaf tepat beberapa jam sebelum pelaksanaan pernikahan dengan Raim Laode.

Raim Laode dan Komang menikah pada 2022. Saat ini mereka telah dikaruniai satu anak laki-laki.

Dalam proses menjadi Islam, Komang tidak serta merta langsung mengucap dua kalimat syahadat. Namun, ada proses yang harus dia dan Raim Laode lakukan terlebih dahulu. 

Komang Ade Widiandari dan Raim Laode. (Foto: Instagram @raimlaode)

Raim Laode mengatakan bahwa dalam kepercayaan sebelumnya dari Komang ada yang namanya upacara pamitan.

"Saya baru tahu, sembahyang dalam istilahnya teman-teman Hindu 'menyembah yang wi disembahyang'. Kalau kita kan sholat," ucap Raim Laode dalam Podcast Warung Kopi (PWK).

Dia menceritakan bahwa sebelum menikah harus mengikuti dan menjadi bagian dari upacaranya. Raim Laode pun ikut serta dalam upacara tersebut dengan dipakaikan pakaian adat Bali.

"Saya ikut ke pura, ikut sembahyang. Si pendetanya bilang kamu hanya menemani, tapi setiap gerakan ikut," ungkapnya. 

