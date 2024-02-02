Jadwal Sholat Ahad 4 Februari 2024 M/24 Rajab 1445 H

JADWAL sholat Ahad 4 Februari 2024 Masehi/24 Rajab 1445 Hijriah berikut ini. Sangat membantu umat Islam di Indonesia dalam menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air, sebagaimana lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.16

Subuh: 04.26

Zuhur: 11.54

Asar: 15.15

Magrib: 18.01

Isya: 19.12

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.49

Subuh: 04.59

Zuhur: 12.36

Asar: 15.53

Magrib: 18.50

Isya: 20.03

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.37

Subuh: 04.47

Zuhur: 12.19

Asar: 15.39

Magrib: 18.29

Isya: 19.41