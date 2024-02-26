Viral 2 Bocah Kumpulkan Uang Jajan Recehan untuk Bantu Pembangunan Rumah yang Mau Roboh

Viral dua bocah kumpulkan uang jajan recehan untuk bantu pembangunan rumah yang mau roboh. (Foto: Instagram @kisahsemangat)

VIRAL video yang memperlihatkan dua bocah laki-laki mengumpulkan uang jajan recehan untuk meringankan musibah yang dialami seorang dhuafa. Mereka memberikan uang itu untuk membantu pembangunan rumah tetangganya tersebut yang mau roboh.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @daicilikzizi, terlihat dua bocah kecil dengan polosnya ikut donasi untuk membantu seorang dhuafa yang membutuhkan. Dua anak laki-laki itu awalnya dari kejauhan tampak malu-malu.

Di tangannya terdapat bungkusan plastik yang ternyata berisi uang receh. Tidak banyak bicara, dua bocah tersebut langsung mengutarakan niatnya ikut membantu donasi dengan uang itu.

Mereka lalu pergi pulang. Langkah kecil dua bocah laki-laki ini terlihat lincah menghampiri pemilik akun ini. Di tangan keduanya terdapat bungkusan plastik berukuran kecil yang ternyata berisi uang.

Ketika ditanya uang siapa yang mereka pegang, dua bocah kecil ini menjelaskan itu adalah uang jajan yang dikumpulkan. Salah satu anak yang terlihat lebih besar menjelaskan uang tersebut ingin mereka berikan sebagai donasi.

Pemilik akun ini memang sempat membuat donasi untuk Pak Dasim yang memiliki rumah tinggal yang sudah tidak layak huni. Namun, siapa sangka donasi ini berhasil mengetuk hati dua bocah laki-laki untuk menyerahkan tabungannya.