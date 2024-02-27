Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

Jelang Ramadhan 2024, Tissa Biani Cantik Kenakan Hijab Elegan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |14:25 WIB
Jelang Ramadhan 2024, Tissa Biani Cantik Kenakan Hijab Elegan
Gaya hijab cantik Tissa Biani menyambut bulan Ramadhan 2024. (Foto: Instagram @tissabiani)
A
A
A

ARTIS cantik Tissa Biani tampil berbeda dengan mengenakan hijab elegan menjelang bulan Ramadhan 2024. Ia menceritakan pengalaman pertamanya saat menggunakan hijab di sebuah fashion show.

Tissa Biani mengaku sangat menikmati momen dirinya memakai hijab dan busana Muslim milik rekan sesama artis Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar tersebut.

Tissa Biani. (Foto: Instagram @tissabiani)

"Senang banget pastinya ini pengalaman pertama aku berhijab tapi fashion show," ungkap Tissa Biani, seperti dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Selasa (27/2/2024).

Rupanya dengan keterlibatan Tissa Biani di fashion show khusus edisi bulan Ramadhan ini sebagai bentuk dukungan juga untuk kakak beradik Sungkar tersebut.

"Ini juga ini juga bentuk support untuk kedua kakakku, yaitu Kak Zaskia Sungkar dan Kak Shireen," ungkap Tissa Biani. 

Halaman:
1 2
