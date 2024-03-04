Advertisement
HOME MUSLIM HIJABERS

5 Gaya Outfit Hijab ala Selebritas Indonesia, Cocok untuk Sambut Ramadhan 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |10:33 WIB
5 Gaya Outfit Hijab ala Selebritas Indonesia, Cocok untuk Sambut Ramadhan 2024
Gaya hijab selebritas menyambut Ramadhan 2024. (Foto: Instagram)
BAJU Muslim dan hijab kini makin digandrungi menjelang bulan Ramadhan 2024. Berbagai gaya busana dan hijab di-mix and match agar bisa tampil modis serta kekinian. 

Menentukan gaya hijab yang tetap modis dan stylish memang susah-susah gampang. Butuh inspirasi model hingga warna yang sesuai agar outfit para Muslimah tetap kece dan antigagal. 

Tapi tidak perlu bingung, ada sederet inspirasi gaya hijab yang bisa Muslimah tiru dari outfit selebritis Indonesia. Gaya ini bisa digunakan untuk buka puasa Ramadhan bersama keluarga maupun sahabat.

Penasaran, seperti apa saja gaya outfit berhijab yang modis dan kekinian ala para artis Tanah Air? Yuk simak potretnya berikut ini, sebagaimana telah Okezone himpun: 

1. Citra Kirana 

Pertama ada gaya hijab Citra Kirana. Buat kaum Muslimah yang senang dengan nuansa warna lembut dan simpel, gaya hijab istri Rezky Aditya ini cocok untuk menjadi inspirasi.

Ciki –sapaan akrabnya– dalam potret ini terlihat simpel dengan buasa all white. Ia mengenakan long dress putih dengan aksen dedaunan.

Dress tersebut juga memiliki aksen puff sleeve dan dipadukan dengan hijab berwarna putih dengan corak biru tua. 

Citra Kirana. (Foto: Instagram @citraciki)

Halaman:
1 2 3
