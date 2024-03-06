Viral Pria Kaya Raya Ajak Bocah Foto di Mobil Sport Mewahnya, Tuai Pujian Netizen

VIRAL pria kaya raya mengajak bocah laki-laki foto di mobil sport merah mewahnya. Sontak hal ini menuai pujian dari netizen.

Dilansir unggahan viral akun TikTok @harusmaharbina, tampak seorang bocah laki-laki menghampiri sebuah mobil sport merah yang sedang terparkir di pinggir jalan.

Bocah laki-laki tersebut tidak sendirian, melainkan bersama ibunya yang setia mendengarkan ucapan semangat anaknya saat menjelaskan betapa kerennya mobil sport tersebut.

Hal ini lantas menarik perhatian sang pemilik dari mobil sport merah yang bernama Harun. Ia pun mengabadikan momen ini dan membagikannya ke media sosialnya.

Terlihat dalam video viral itu Harun menghampiri mereka. Dia lalu menawarkan untuk berfoto di dalam mobil sport merah tersebut.

Dengan wajah semringah, ibu bersama bocahnya kembali mendekati mobil sport mewah itu. Harun pun membukakan pintu mobilnya agar anak tersebut bisa duduk di kursi pengemudi.

Dengan malu-malu, bocah laki-laki tersebut pun naik ke dalam mobil sport merah mewah itu.

Untuk mengabadikan momen ini, sang ibu membantu anaknya untuk memfotokan dirinya yang sedang berada di kursi kemudi mobil sport mewah itu.