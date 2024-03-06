Niat Sholat Witir 1 Rakaat Lengkap Berjamaah dan Sendiri Beserta Tata Caranya

NIAT sholat witir 1 rakaat lengkap berjamaah dan sendiri beserta tata caranya bisa diketahui di sini. Setiap Muslim dapat melakukan sholat sunnah witir setelah sholat fardhu Isya sebagai penutup ibadah pada malam hari.

Sholat witir dilaksanakan sebelum masuk waktu subuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam sering mengerjakan sholat sunnah ini terutama pada bulan Ramadhan.

Sholat witir menjadi sholat sunnah yang baik dilakukan secara istikamah. Nabi Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً فَحَافِظُوا عَلَيْهَا وَهِيَ الْوَتْرُ أخرجه أحمد

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menambah untuk kalian satu sholat, maka jagalah sholat tersebut. Sholat itu ialah witir." (HR Ahmad dan dishahihkan Syekh Al Albani dalam Irwa' al-Ghalil, 2/159)

Niat Sholat Witir

Sesungguhnya tata cara melaksanakan sholat witir tidak jauh berbeda dengan sholat lainnya. Perbedaan hanya terletak pada niatnya.

Adapun niat sholat pada dasarnya cukup diungkapkan dalam hati. Niat berarti al-qashdu atau keinginan. Niat sholat berarti keinginan untuk mengerjakan sholat.

Letak niat adalah di dalam hati, tidak cukup dalam lisan, tidak disyaratkan melafadzkan niat. Berarti, niat dalam hati saja sudah teranggap sahnya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan." (HR Bukhari nomor 1 dan Muslim: 1907)