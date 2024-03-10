Tanpa Berenang, Abu Nawas Bisa Seberangi Lautan Luas

ABU Nawas tiba-tiba dipanggil Baginda Raja. Ternyata Raja punya tugas yang harus diselesaikan Abu Nawas. Kali ini tugasnya terbilang aneh dan mustahil.

"Misi apa itu, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja dengan penuh penasaran seperti dilansir kanal YouTube Tabassam Official.

"Begini, kau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas, tapi sayang tidak pernah ada satu orang pun sanggup menyeberanginya. Apakah kau mau berenang ke sana?" tanya Raja.

Abu Nawas tidak bisa berkutik. Dia tergagap. Kemudian dengan sangat terpaksa berujar, "Ya, saya akan mengerjakannya, Yang Mulia."

Pertemuan selesai. Abu Nawas menggerutu begitu meninggalkan istana. Kepalanya tiba-tiba menjadi berat. Susah diajak berpikir. Asam lambungnya juga naik, tanda stres sedang hinggap.

Selanjutnya si cerdik ini berjalan gontai ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas itu. Beberapa kali Abu Nawas menarik napas dalam-dalam.

Pikirannya masih kalut, ketika dia akhirnya duduk di bawah sebuah pohon palem. Dia coba mencari ide menyiasati misi yang mustahil tersebut.

Pada waktu itu Abu Nawas melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas.