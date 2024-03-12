Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Sejarah Nama Bulan Ramadhan, Waktu Penuh Kemuliaan bagi Umat Islam

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |15:52 WIB
Sejarah Nama Bulan Ramadhan, Waktu Penuh Kemuliaan bagi Umat Islam
Ilustrasi sejarah nama bulan Ramadhan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

SEJARAH nama bulan Ramadhan sangat penting diketahui semua Muslim. Diketahui bahwa Ramadhan merupakan bulan mulia bagi umat Islam. Letaknya di urutan kesembilan dalam kalender Hijriah.

Dai muda asal Yogyakarta Ustadz Ammi Nur Baits ST BA menjelaskan sejarah nama bulan Ramadhan. Sejak dahulu sebelum datangnya agama Islam, bangsa Arab telah menggunakan tahun qomariyah.

Namun, tidak semua masyarakat jahiliyah di seluruh penjuru jazirah Arab sepakat dalam menentukan kalender tertentu. Sehingga, penanggalan mereka berbeda-beda.

Meski demikian, orang-orang Arab kal itu mengenal kalender qamariyah, dan mereka gunakan konsep ini untuk membuat penanggalan bagi suku masing-masing.

"Kalender qamariyah yang mereka kenal sejak zaman dahulu sama dengan kalender qamariyah yang berlaku saat ini. Dalam satu tahun ada 12 bulan, dan awal bulan ditentukan berdasarkan terbitnya hilal (bulan sabit pertama)," papar Ustadz Ammi Nur Baits, dikutip dari Konsultasisyariah.com, Selasa (12/3/2024). 

Ilustrasi sejarah nama bulan Ramadhan. (Foto: Xvector/Freepik)

Masyarakat Arab tersebut menetapkan bulan Muharram sebagai awal tahun. Mereka juga menentukan empat bulan haram (bulan suci).

Orang-orang Arab itu menghormati bulan-bulan haram ini. Mereka menjadikan empat bulan haram sebagai masa dilarangnya berperang antar-suku dan golongan.

Kemudian sebagian informasi menyebutkan ada lima bulan yakni Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan Ramadhan yang namanya ditetapkan berdasarkan keadaan musim yang terjadi pada bulan tersebut.

- Rabiul Awal dan Akhir diambil dari kata rabi' (Arab: ربيع) yang artinya semi, karena ketika penamaan bulan Rabi' bertepatan dengan musim semi.

- Jumadil Ula dan Akhirah diambil dari kata jamad (Arab: جماد) yang artinya beku, karena saat penamaan bulan ini bertepatan dengan musim dingin, di mana air membeku.

- Ramadhan diambil dari kata Ramdha' (Arab: رمضاء) yang artinya sangat panas, karena penamaan bulan ini bertepatan dengan musim panas. (Lihat http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27755) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/614/3127584/idul_fitri-s8PR_large.jpg
Akurat, Buku Berusia 132 Tahun Ini Prediksi Tanggal Idul Fitri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/614/3127159/idul_fitri-R5pb_large.jpg
Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/618/3127067/doa-8JVF_large.jpg
Doa Akhir Ramadhan Menurut Anjuran Sunnah Beserta Keutamaannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/330/3126870/sholat_tarawih-IzMU_large.jpg
Contoh Ceramah Tarawih Keutamaan Malam ke 29 Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/618/3126796/doa-tJoi_large.jpg
Doa Ramadhan Hari 28 Lengkap dengan Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/330/3126456/puasa-T76G_large.jpg
Berikut Ancaman bagi Orang yang Meninggalkan Puasa
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement