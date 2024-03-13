Jadwal Imsakiyah Jakarta Hari Ini 14 Maret 2024

JADWAL imsakiyah Jakarta hari ini 14 Maret 2024. Sangat penting diketahui setiap Muslim karena dapat membantu menunaikan amal ibadah seperti puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Jadwal imsakiyah Jakarta ini juga bisa dijadikan panduan melaksanakan puasa Ramadhan. Kemudian membantu mengerjakan amalan ibadah berpahala besar lainnya di bulan Ramadhan penuh berkah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 183)