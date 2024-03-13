Jadwal Imsakiyah Surabaya Kamis 14 Maret 2024 M/3 Ramadhan 1445 H

BERIKUT jadwal imsakiyah Surabaya hari Kamis 14 Maret 2024 Masehi/3 Ramadhan 1445 Hijriah. Sngat membantu menunaikan amal ibadah puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Jadwal imsakiyah Surabaya ini juga bisa dijadikan panduan melaksanakan puasa Ramadhan. Kemudian membantu mengerjakan amalan ibadah berpahala besar lainnya di bulan Ramadhan penuh berkah.

BACA JUGA: Habib Hasan bin Jafar Assegaf Pimpinan Majelis Nurul Musthofa Meninggal Setelah Sholat Dhuha

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 183)