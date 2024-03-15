Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Niat Puasa Ramadhan Beserta Arti dan Keutamaannya

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |02:16 WIB
Niat Puasa Ramadhan Beserta Arti dan Keutamaannya
Ilustrasi niat puasa Ramadhan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

NIAT puasa Ramadhan merupakan hal yang sangat penting. Berniat bisa dikerjakan pada malam hari, ketika makan sahur, sampai sebelum masuk waktu Sholat Subuh.

Adapun hukum sahur adalah sunnah. Meski begitu, dianjurkan bagi setiap Muslim untuk menyantap hidangan sahur sebelum menunaikan ibadah puasa Ramadhan.

Info grafis golongan orang yang berhak menerima zakat. (Foto: Okezone)

Tentu ini bukan tanpa alasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan berkah yang baik dari setiap hidangan sahur yang disantap. Oleh karena itu, hendaknya melakukan sahur saat berpuasa meski hanya seteguk air.

Dari Abu Sa'id Al Khudri, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلاَ تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

Artinya: "Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air karena Allah dan malaikat-Nya bersholawat kepada orang yang makan sahur." (HR Ahmad 3: 44. Syekh Syu'aib Al Arnauth mengatakan hadits ini shahih lighoirihi) 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
