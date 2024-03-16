Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Deddy Corbuzier Tanya Lebih Dosa Makan Babi atau Korupsi? Ini Jawaban Ustadz Khalid Basalamah

Hana Mufidah , Jurnalis-Sabtu, 16 Maret 2024 |14:11 WIB
Deddy Corbuzier Tanya Lebih Dosa Makan Babi atau Korupsi? Ini Jawaban Ustadz Khalid Basalamah
Ustadz Khalid Basalamah dan Deddy Corbuzier. (Foto: YouTube Deddy Corbuzier)
A
A
A

ARTIS Deddy Corbuzier menanyakan kepada Ustadz Dr Khalid Basalamah Lc MA tentang dosa makan babi dan korupsi. Ia bertanya, perbuatan mana yang lebih berat dosanya?

Diketahui bahwa memakan babi maupun korupsi merupakan dua hal yang melanggar syariat Islam. Namun dari keduanya, manakah yang memiliki ganjaran dosa lebih besar?

Ustadz Khalid Basalamah pun memberikan jawaban untuk menanggapi pertanyaan yang diberikan Deddy Corbuzier dalam acara podcast-nya.

Ia mengatakan bahwa hal tersebut tidak bisa saling dibandingkan, karena keduanya merupakan dosa besar. 

Ustadz Khalid Basalamah dan Deddy Corbuzier. (Foto: YouTube Deddy Corbuzier)

"Jadi kalau saya sih, karena dua-duanya pelanggaran, jangan (dilakukan). Karena konsekuensi dua-duanya adalah hukuman," jelas Ustadz Khalid.

Dirinya menerangkan bahwa memakan babi masuk dosa besar karena babi menjadi satu-satunya hewan yang disebut namanya secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Alquran.

Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Al Baqarah Ayat 173:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS Al Baqarah: 173) 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/330/3165966/sihir-DcwX_large.jpg
7 Dosa Besar yang Mengundang Murka Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/330/3106037/pahala-membaca-dzikir-1000-kali-di-bulan-syaban-rL1AExf5xG.jpg
Pahala Membaca Dzikir 1000 kali di Bulan Syaban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/330/3068324/menonton-video-syur-guru-dan-murid-di-gorontalo-ini-ancaman-dosanya-Ggh1bulSmL.jpg
Menonton Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo, Ini Ancaman Dosanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/330/3065350/besar-mana-dosa-makan-babi-atau-korupsi-gagX2hJems.jpg
Besar Mana Dosa Makan Babi atau Korupsi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/330/3057533/ini-ancaman-dosanya-melarang-pakai-jilbab-seperti-kasus-viral-rs-medistra-xNNbUMhxVU.jpg
Ini Ancaman Dosanya Melarang Pakai Jilbab seperti Kasus Viral RS Medistra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/330/3053076/apakah-perbuatan-merusak-sistem-hukum-termasuk-dosa-besar-Ju4ZfifK7H.jpg
Apakah Perbuatan Merusak Sistem Hukum Termasuk Dosa Besar?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement