Bacaan Doa Buka Puasa Ramadhan Sesuai Sunnah Nabi

BERIKUT bacaan doa buka puasa Ramadhan sesuai sunnah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Doa ini dibaca ketika waktu berbuka puasa Ramadhan atau puasa lainnya.

Disitat dari laman Rumaysho, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada semua umat Islam untuk menyegerakan buka puasa.

Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu 'anhu, Rasulullah bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

Artinya: "Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100)

Kemudian dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

Artinya: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)