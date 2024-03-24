Viral Bocah Palestina Menemukan Kipas Angin Penghasil Listrik, Dijuluki Newton

VIRAL bocah Palestina menemukan kipas angin yang dapat menghasilkan energi listrik. Sontak warganet pun memuji kecerdasan anak tersebut hingga menyebutnya sebagai Newton.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @infopalestin, tampak seorang bocah laki-laki sedang berdiri di atas puncak kamp masyarakat Palestina dengan memegang kipas angin penghubung energi listrik.

Anak tersebut bernama Muhammad Al-Yaziji. Dia berhasil menemukan kipas angin yang dapat menghasilkan energi selama pemadaman listrik di Gaza. Maka itu, penduduk kamp menyebutnya dengan Newton.

Newton ini berbeda dengan tokoh ilmuwan terkenal penemu teori gravitasi dan hukum Newton, melainkan seorang bocah asal Palestina.

Dalam video viral singkat tersebut tampak Al-Yaziji mengenakan baju panjang dengan celana jeans. Dua kipas angin yang dibuatnya terpasang di atas kamp berputar saat adanya pergerakan udara.