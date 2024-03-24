Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Bocah Palestina Menemukan Kipas Angin Penghasil Listrik, Dijuluki Newton

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |18:24 WIB
Viral Bocah Palestina Menemukan Kipas Angin Penghasil Listrik, Dijuluki Newton
Viral Newton bocah Palestina penemu kipas angin penghasil listrik. (Foto: Instagram @infopalestin)
A
A
A

VIRAL bocah Palestina menemukan kipas angin yang dapat menghasilkan energi listrik. Sontak warganet pun memuji kecerdasan anak tersebut hingga menyebutnya sebagai Newton

Dilansir unggahan viral akun Instagram @infopalestin, tampak seorang bocah laki-laki sedang berdiri di atas puncak kamp masyarakat Palestina dengan memegang kipas angin penghubung energi listrik.

Viral Newton bocah Palestina penemu kipas angin penghasil listrik. (Foto: Instagram @infopalestin)

Anak tersebut bernama Muhammad Al-Yaziji. Dia berhasil menemukan kipas angin yang dapat menghasilkan energi selama pemadaman listrik di Gaza. Maka itu, penduduk kamp menyebutnya dengan Newton.

Newton ini berbeda dengan tokoh ilmuwan terkenal penemu teori gravitasi dan hukum Newton, melainkan seorang bocah asal Palestina.

Dalam video viral singkat tersebut tampak Al-Yaziji mengenakan baju panjang dengan celana jeans. Dua kipas angin yang dibuatnya terpasang di atas kamp berputar saat adanya pergerakan udara. 

