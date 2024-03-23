Viral Pemuda-pemudi Penuhi Jalan Malioboro dengan Tadarus Alquran

VIRAL ratusan pemuda-pemudi Yogyakarta memenuhi Jalan Malioboro untuk tadarus Alquran. Hal ini pun menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @taubatters, tampak ratusan pemuda-pemudi sedang membaca ayat-ayat suci Alquran di sisi jalan trotoar Malioboro, Yogyakarta.

Dalam video singkat viral tersebut tampak para pemuda-pemudi berdiri dengan rapi di sisi kanan dan kiri trotoar Malioboro dengan mushaf Alquran di tangannya.

Adapun beberapa pemuda lainnya memilih duduk, berkumpul, dan berjongkok di sisi trotoar.

Dengan tas berada di punggung tidak merasa terganggu untuk tetap membacakan ayat suci Alquran. Bahkan, ada beberapa pemuda yang memanfaatkan gawainya untuk membuka Alquran digital.

Tidak kalah dengan para pemudanya, sekelompok pemudi pun berpencar untuk bertadarus Alquran. Ada yang berdiri, duduk di trotoar, hingga duduk di bangku yang tersedia.

Beberapa pemudi menggunakan payung untuk melindungi rintik-rintik hujan karena hujan telah mengguyur seluruh kota. Bahkan, ada yang menggunakan jas hujannya sambil bertadarus Alquran.

Para pemuda dan pemudi tersebut melantunkan ayat suci Alquran dengan mengikuti pengeras suara yang menjadi sumber utama. Meskipun telah mengguyur kota, semangat mereka untuk tetap bertadarus tidak hilang.