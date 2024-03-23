Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Pemuda-pemudi Penuhi Jalan Malioboro dengan Tadarus Alquran

Khusnul Khatimah , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:23 WIB
Viral Pemuda-pemudi Penuhi Jalan Malioboro dengan Tadarus Alquran
Viral ratusan pemuda-pemudi memenuhi Jalan Malioboro Yogyakarta dengan tadarus Alquran. (Foto: Instagram @taubatters)
A
A
A

VIRAL ratusan pemuda-pemudi Yogyakarta memenuhi Jalan Malioboro untuk tadarus Alquran. Hal ini pun menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dilansir unggahan viral akun Instagram @taubatters, tampak ratusan pemuda-pemudi sedang membaca ayat-ayat suci Alquran di sisi jalan trotoar Malioboro, Yogyakarta.

Dalam video singkat viral tersebut tampak para pemuda-pemudi berdiri dengan rapi di sisi kanan dan kiri trotoar Malioboro dengan mushaf Alquran di tangannya.

Adapun beberapa pemuda lainnya memilih duduk, berkumpul, dan berjongkok di sisi trotoar. 

Viral ratusan pemuda-pemudi memenuhi Jalan Malioboro Yogyakarta dengan tadarus Alquran. (Foto: Instagram @taubatters)

Dengan tas berada di punggung tidak merasa terganggu untuk tetap membacakan ayat suci Alquran. Bahkan, ada beberapa pemuda yang memanfaatkan gawainya untuk membuka Alquran digital.

Tidak kalah dengan para pemudanya, sekelompok pemudi pun berpencar untuk bertadarus Alquran. Ada yang berdiri, duduk di trotoar, hingga duduk di bangku yang tersedia.

Beberapa pemudi menggunakan payung untuk melindungi rintik-rintik hujan karena hujan telah mengguyur seluruh kota. Bahkan, ada yang menggunakan jas hujannya sambil bertadarus Alquran.

Para pemuda dan pemudi tersebut melantunkan ayat suci Alquran dengan mengikuti pengeras suara yang menjadi sumber utama. Meskipun telah mengguyur kota, semangat mereka untuk tetap bertadarus tidak hilang. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/330/3183429/pelecehan_seksual_anak-6wNO_large.jpg
Viral Kasus Gus Elham, Jangan Sembarang Sentuh Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/614/3183408/gus_elham-pl87_large.jpg
Profil Gus Elham Yahya, Pendakwah Asal Kediri yang Minta Maaf soal Video Cium Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183108/menag_nasaruddin_umar-9moF_large.jpg
Viral Gus Elham Cium Anak Perempuan, Menag : Tak Ada Toleransi untuk Pelecehan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/614/3183063/wamenag_romo_muhammad_syafii-ADko_large.jpg
Viral Video Gus Elham Cium Anak Perempuan, Wamenag Geram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/398/3116694/haji-rliJ_large.jpg
Viral Aksi 2 Warga Jalan Kaki ke Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/614/3109060/kebakaran_glodok_plaza-xaz1_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Glodok Plaza, Mushola dan Alquran Tetap Utuh
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement