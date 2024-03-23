Viral Tukang Parkir Dapat Hadiah Umrah Berkat Ramah dan Rajin Ibadah

VIRAL tukang parkir di Makassar mendapat hadiah umrah atas hasil ketaatannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu pun menjadi perhatian warganet di linimasa media sosial.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @arini_lunaamanah_makassar, tampak bapak tukang parkir tersebut melaksanakan sholat di tengah kesibukannya menjadi juru parkir.

Tukang parkir bernama Daeng Sitaba (61 tahun) ini telah menjadi juru parkir sejak 2012 di salah satu toko perlengkapan bayi di Jalan Pengayoman Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam video viral tersebut tampak bapak tersebut menggunakan seragam juru parkir dan topi berwarna biru sedang mendorong mobil. Di sela kesibukannya, dia kemudian melaksanakan sholat di samping motor masih dengan seragam yang sama.

Juru parkir tersebut bersujud syukur setelah menerima kain ihram di tangannya sebagai tanda hadiah umrah. Tertulis dalam keterangan bahwa hadiah umrah tersebut diberikan oleh seorang hamba Allah yang sangat dermawan.

Diceritakan bahwa telah lama mengenal Daeng Sitaba dan sering melihatnya sholat di depan toko dengan beralaskan kardus.