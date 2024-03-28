Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Doa Menyambut 10 Hari Terakhir Ramadhan

Hantoro , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |18:28 WIB
Doa Menyambut 10 Hari Terakhir Ramadhan
Ilustrasi doa menyambut 10 hari terakhir Ramadhan. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA menyambut 10 hari terakhir Ramadhan sangat penting diketahui kaum Muslimin. Ini merupakan waktu yang sangat baik untuk memperbanyak amalan salih.

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam mencontohkan lebih semangat beribadah pada akhir-akhir bulan Ramadhan. Ada dua alasannya; Pertama, setiap amalan dinilai dari akhirnya; kedua, supaya meraih Lailatul Qadar.

Info grafis malam Lailatul Qadar. (Foto: Okezone)

Dilansir Muslim.or.id, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir Ramadhan. Ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2020 dan Muslim: 1169)

Terjadinya Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada genap. Ini seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

Artinya: "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadhan." (HR Bukhari nomor 2017) 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
