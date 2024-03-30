Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Jadwal Sholat Sabtu 30 Maret 2024 M/19 Ramadhan 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |04:30 WIB
Jadwal Sholat Sabtu 30 Maret 2024 M/19 Ramadhan 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat. (Foto: Okezone/Heru Haryono)
A
A
A

JADWAL sholat Sabtu 30 Maret 2024 Masehi/19 Ramadhan 1445 Hijriah di seluruh wilayah Indonesia bisa disimak di sini. Bisa memudahkan saat hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.16

Subuh: 04.26

Zuhur: 11.47

Asar: 14.53

Magrib: 17.49

Isya: 18.57 

Info grafis hal yang wajib dijaga saat Ramadhan. (Foto: Okezone)

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.29

Asar: 15.43

Magrib: 18.31

Isya: 19.40 

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.41

Subuh: 04.51

Zuhur: 12.12

Asar: 15.22

Magrib: 18.14

Isya: 19.22 

