Apakah Doa Iftitah Wajib Dibaca saat Sholat?

APAKAH doa iftitah wajib dibaca saat sholat? Doa iftitah merupakan bacaan yang dilakukan ketika seorang Muslim menjalankan ibadah sholat. Tepatnya dibaca antara takbiratul ihram dan taawudz sebelum membaca Surat Al Fatihah.

Adapun hukum membaca doa iftitah adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan Ustadz Yulian Purnama dalam laman Muslim.or.id, dalilnya adalah hadits dari Abu Hurairah:

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا كبَّر في الصلاة؛ سكتَ هُنَيَّة قبل أن يقرأ. فقلت: يا رسول الله! بأبي أنت وأمي؛ أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال: ” أقول: … ” فذكره

Artinya: "Biasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wassallam setelah bertakbir ketika sholat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku, aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu adalah: … (beliau menyebutkan doa iftitah)'." (Muttafaqun 'alaih)