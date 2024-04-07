Okezone.com Berbagi Mushaf Alquran hingga Kurma di Masjid Al Hikmah Sawangan Depok

OKEZONE.COM kembali melakukan gerakan berbagi di bulan Ramadhan 2024 ini. Kali ini Okezone.com turut memberikan bantuan berupa materi dana, takjil kurma, hingga mushaf Alquran di Masjid Al Hikmah lingungan RW 09 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.

Gerakan OKECARE atau Okezone Berbagi ini bertepatan dengan digelarnya acara santunan anak yatim dan kaum dhuafa di Masjid Al Hikmah Sawangan Depok. Pada akhir kegiatan diadakan juga acara buka puasa bersama Ramadhan.

"Alhamdulillah kami atas nama Panitia Penyantunan Yatim dan Dhuafa Masjid Al Hikmah mengucapkan terima kasih banyak kepada para donatur, terkhusus kepada karyawan/karyawati yang berada di bawah naungan Okezone.com yang telah memberikan materi berupa uang dan takjil kurma juga mushaf Alquran guna suksesnya penyantun yatim dan dhuafa di lingkungan kami yang dilengkapi dengan acara buka puasa bersama," kata Ustadz Syukur Yakub, pengurus sekaligus sekretaris panitia buka puasa bersama dan santunan yatim dhuafa Masjid Al Hikmah Sawangan Depok, Sabtu 6 April 2024.

Ia mengatakan semoga gerakan positif Okezone Berbagi terus berjalan tanpa ada hambatan apa pun. Terlebih lagi di momen baik milad ke-17 tahun Okezone.com ini.

"Semoga apa yang telah diberikan menjadi keberkahan untuk semua dan kesuksesan, serta berkembangnya Okezone.com lebih baik lagi, terkhusus di ulang tahunnya yang ke-17 tahun ini. Aamiin," imbuhnya.