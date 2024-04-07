Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HIJRAH

Viral Kisah Bule Swedia Batal Bunuh Diri dan Masuk Islam Gara-Gara Ketiduran di Masjid

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |18:07 WIB
Viral Kisah Bule Swedia Batal Bunuh Diri dan Masuk Islam Gara-Gara Ketiduran di Masjid
Ilustrasi viral bule Swedia batal bunuh diri dan mantap masuk Islam setelah ketiduran di masjid. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

HIDAYAH masuk Islam bisa datang dari mana pun dan kapan pun, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Seperti dialami seorang pria bule asal Swedia yang kisahnya viral di media sosial.

Pasalnya, niat hati ingin bunuh diri, pria bule Swedia yang tidak diketahui namanya itu justru mengalami pengalaman tidak terduga. Siapa sangka, pengalaman itu justru membuatnya batal mengakhiri hidup.

Kisah pria bule Swedia tersebut tampak dibagikan melalui sebuah thread di akun X @lembrut dan berujung viral.

"Bule Swedia bisa tenang karena ketiduran di masjid dan dia memutuskan mualaf karena ngerasa tenang, subhanallah, masya Allah," tulis salah satu cuitan akun X tersebut.

Kisah pria bule Swedia tersebut bermula ketika ia berencana keluar rumah untuk melakukan bunuh diri. Namun di tengah jalan, dia mendadak bertemu dengan seorang pria Muslim.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sempat berbincang. Lalu, ya, bule Swedia itu turut mengungkapkan soal niatannya mengakhiri hidup nanti pada jam 12 siang.

Mendengar hal tersebut, si pria Muslim lantas mengajak pria bule Swedia itu ke masjid. "Masih lama. Sekarang masih ada waktu. Mau ikut saya?" kata pria Muslim itu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Swedia Bule masuk islam viral Mualaf
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/614/3175931/tommaso_bortolazzo-icjy_large.jpg
Kisah Aktivis Global Sumud Flotilla Masuk Islam Usai Lihat Tindakan Polisi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/614/3130621/pemimpin_geng_masuk_islam-BM1f_large.jpg
Pemimpin Geng yang Masuk Islam, Begini Kisahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/621/3108782/richard_lee-Ayen_large.jpg
Dokter Richard Lee Mualaf, Ustadz Derry Sulaiman Berikan Kesaksian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/621/3090780/kisah-amoy-masuk-islam-awalnya-sempat-benci-azan-hingga-kini-buka-pengajian-mualaf-nj1DAtgEp1.jpg
Kisah Amoy Masuk Islam, Awalnya Sempat Benci Azan hingga Kini Buka Pengajian Mualaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/621/3087464/kisah-perjalanan-guru-sekolah-minggu-masuk-islam-dapat-petunjuk-dari-mimpi-JyhllgThCk.jpg
Kisah Perjalanan Guru Sekolah Minggu Masuk Islam, Dapat Petunjuk dari Mimpi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/10/621/3084242/kisah-satu-keluarga-masuk-islam-berawal-dari-senang-dengar-sholawat-3B5Z2D90DN.jpg
Kisah Satu Keluarga Masuk Islam, Berawal dari Senang Dengar Sholawat
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement