Viral Kisah Bule Swedia Batal Bunuh Diri dan Masuk Islam Gara-Gara Ketiduran di Masjid

Ilustrasi viral bule Swedia batal bunuh diri dan mantap masuk Islam setelah ketiduran di masjid. (Foto: Shutterstock)

HIDAYAH masuk Islam bisa datang dari mana pun dan kapan pun, bahkan dengan cara yang tidak terduga. Seperti dialami seorang pria bule asal Swedia yang kisahnya viral di media sosial.

Pasalnya, niat hati ingin bunuh diri, pria bule Swedia yang tidak diketahui namanya itu justru mengalami pengalaman tidak terduga. Siapa sangka, pengalaman itu justru membuatnya batal mengakhiri hidup.

Kisah pria bule Swedia tersebut tampak dibagikan melalui sebuah thread di akun X @lembrut dan berujung viral.

"Bule Swedia bisa tenang karena ketiduran di masjid dan dia memutuskan mualaf karena ngerasa tenang, subhanallah, masya Allah," tulis salah satu cuitan akun X tersebut.

Kisah pria bule Swedia tersebut bermula ketika ia berencana keluar rumah untuk melakukan bunuh diri. Namun di tengah jalan, dia mendadak bertemu dengan seorang pria Muslim.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sempat berbincang. Lalu, ya, bule Swedia itu turut mengungkapkan soal niatannya mengakhiri hidup nanti pada jam 12 siang.

Mendengar hal tersebut, si pria Muslim lantas mengajak pria bule Swedia itu ke masjid. "Masih lama. Sekarang masih ada waktu. Mau ikut saya?" kata pria Muslim itu.