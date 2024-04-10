Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

Cara Jitu Menjadi Muslim yang Lebih Bertakwa Seusai Ramadhan, Nomor 5 Lanjut Puasa Sunnah

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |18:10 WIB
Cara Jitu Menjadi Muslim yang Lebih Bertakwa Seusai Ramadhan, Nomor 5 Lanjut Puasa Sunnah
Ilustrasi cara jitu menjadi Muslim bertakwa seusai Ramadhan 2024. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH cara jitu menjadi Muslim yang lebih bertakwa seusai bulan Ramadhan. Para ulama mengatakan Idul Fitri adalah hasil dari aktivitas ibadah ketika Ramadhan.

Apa pun yang terjadi saat Idul Fitri, bagaimana seseorang berperilaku, mengatur pikiran, adalah refleksi tentang bagaimana Ramadhan telah terbuka untuknya.

Efek riak dari perbuatan baik dan buruk juga merupakan pertanda bagaimana Ramadhan telah mengubah seseorang.

Jika perbuatan baik diikuti oleh perbuatan baik lainnya, maka termasuk berhasil berkomitmen mencapai pencerahan spiritual selama Ramadhan.

Namun, tidak ada kata terlambat untuk mengubah diri seseorang. Bagi mereka yang merasa sudah berhasil dengan baik sepanjang Ramadhan, pasti ada peluang untuk melanjutkan amal yang baik.

Berikut ini tips ampuh untuk terus menjadi umat Islam terbaik usai bulan suci Ramadhan, sebagaimana dikutip dari laman About Islam:

Info grafis amalan sunnah sebelum Sholat Idul Fitri. (Foto: Okezone)

1. Rajin sholat malam

Sholat malam atau tahajud merupakan tindakan merendahkan hati karena kita meletakkan dahi kita di lantai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala secara berkali-kali ketika larut malam.

Pelajari sholat sunnah ini. Apakah gerakannya sudah tumaninah? Apakah bacaan telah benar? Apa yang dapat dilakukan untuk mencapai fokus lebih tinggi?

Ketika melakukan sholat, selalu meminta bimbingan, jangan berhenti berdoa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala:

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi." (QS Ali Imran: 8)

2. Selalu mengingat hari kiamat

Tidak ada yang lebih merendahkan hati selain terus-menerus mengingat hari kiamat. Hari akhir telah sepenuhnya dicatat dalam banyak perkataan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam secara terperinci.

Terus-menerus mengingat hari akhir secara otomatis memaksa kita menjadi Muslim yang lebih baik, lebih berhati-hati terhadap perbuatan, dan bijak dalam berkata.

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya." (QS Ali Imran: 185)

3. Terus melakukan perbuatan baik

Perbuatan baik apa yang bisa diperbanyak usai Ramadhan? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam mengatakan:

"Perbuatan terbaik adalah perbuatan yang sedikit tetapi konsisten." (HR Al Bukhari)

Tetap konsisten dalam kebiasaan baik, membantu orang lain melakukan perbuatan baik, akan memberi manfaat dalam jangka panjang.

Jadi saat Ramadhan berlalu, ingatlah hadis ini sehingga semua amal yang dilakukan selama bulan suci tidak akan sia-sia.

Lalu semua kata-kata baik yang diucapkan akan terus berlanjut sepanjang tahun. Semua doa dan zikir bakal menjadi sangat ringan di lidah. 

Halaman:
1 2
