HOME MUSLIM DOA HARIAN

Jadwal Sholat Selasa 16 April 2024 M/7 Syawal 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |00:16 WIB
Jadwal Sholat Selasa 16 April 2024 M/7 Syawal 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat hari ini. (Foto: Instagram @folkshitt)
A
A
A

JADWAL sholat Selasa 16 April 2024 Masehi/7 Syawal 1445 Hijriah untuk seluruh wilayah Indonesia. Memudahkan ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.11

Subuh: 04.21

Zuhur: 11.41

Asar: 14.57

Magrib: 17.42

Isya: 18.51 

Info grafis keutamaan sholat tahajud di bulan Ramadhan. (Foto: Okezone)

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.56

Subuh: 05.06

Zuhur: 12.23

Asar: 15.42

Magrib: 18.20

Isya: 19.30 

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.37

Subuh: 04.47

Zuhur: 12.06

Asar: 15.23

Magrib: 18.05

Isya: 19.14 

