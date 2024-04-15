JADWAL sholat Selasa 16 April 2024 Masehi/7 Syawal 1445 Hijriah untuk seluruh wilayah Indonesia. Memudahkan ketika hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.
Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.11
Subuh: 04.21
Zuhur: 11.41
Asar: 14.57
Magrib: 17.42
Isya: 18.51
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.56
Subuh: 05.06
Zuhur: 12.23
Asar: 15.42
Magrib: 18.20
Isya: 19.30
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.37
Subuh: 04.47
Zuhur: 12.06
Asar: 15.23
Magrib: 18.05
Isya: 19.14