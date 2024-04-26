Ciri-Ciri Sholat Diterima Allah, Nomor 6 Selalu Berdzikir

CIRI-ciri sholat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dibahas lengkap Okezone Muslim. Sholat lima waktu menjadi salah satu perintah Allah Ta'ala yang wajib dilakukan setiap Muslim.

Sholat juga menjadi ibadah utama bagi para kaum Muslimin untuk terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam ajaran agama Islam, sholat merupakan tiang agama, sekaligus dapat menjadi benteng untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar.

Lantas, apa saja tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat hamba-hamba-Nya?

Setiap amalan, termasuk ibadah sholat, menjadi urusan setiap Muslim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada tanda-tanda ketika Allah Ta'ala menerima sholat yang telah dilakukan hamba-Nya.

Berikut 6 tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat seorang Muslim, sebagaimana dihimpun dari kanal YouTube Belajar Islam:

1. Tidak sombong kepada makhluk Allah Ta'ala

Sikap tawadhu dalam sholat melahirkan jiwa yang rendah hati, sehingga dalam pergaulannya dia tidak sombong kepada sesama manusia. Kekuasaan, kekayaan, dan ilmu pengetahuan tidak membuatnya tinggi diri.

Hal ini juga tertuang dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi: "Sesungguhnya Aku (Allah) hanya akan menerima sholat dari hamba yang dengan sholatnya itu dia merendahkan diri di hadapan-Ku. Dia tidak sombong kepada makhluk-Ku yang lain. Dia tidak mengulangi maksiat kepada-Ku. Dia menyayangi orang-orang miskin dan orang-orang yang menderita. Aku akan muliakan salat hamba itu dengan kebesaran-Ku. Aku akan menyuruh malaikat untuk menjaganya. Dan kalau dia berdoa kepada-Ku, Aku akan memperkenankannya."

2. Tawadhu

Sholat yang diterima adalah sholat yang khusyuk, penuh menjiwai, mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merendahkan diri di hadapan-Nya.

Orang yang sholatnya khusyuk memiliki sikap selalu tawadhu. Alhasil, orang-orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang rendah diri terhadap sesama, tidak sombong dan selalu mengagungkan kebesaran-Nya.