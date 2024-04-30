Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Viral Nikita Willy Datangkan Habib sebagai Guru Ngaji Baby Issa, Banjir Pujian Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |19:03 WIB
Viral Nikita Willy Datangkan Habib sebagai Guru Ngaji Baby Issa, Banjir Pujian Netizen
Viral Nikita Willy dan Indra Priawan mendatangkan Habib Muhammad Syahab jadi guru mengaji baby Issa. (Foto: Instagram @whichis.sebenarnya)
VIRAL artis cantik Nikita Willy mendatangkan habib sebagai guru mengaji untuk putranya baby Issa. Cara Nikita Willy memberi pendidikan agama yang terbaik untuk putranya itu pun menjadi perbincangan hangat warganet.

Dalam unggahan viral di Instagram Story-nya, Nikita Willy tampak mendatangkan seorang guru mengaji untuk putranya Issa. Ternyata guru mengaji Issa, anak Nikita Willy dan Indra Priawan, itu bukan sosok sembarangan.

Viral Nikita Willy dan Indra Priawan mendatangkan Habib Muhammad Syahab jadi guru mengaji baby Issa. (Foto: Instagram @whichis.sebenarnya)

Sosok tersebut bernama Habib Muhammad Syahab yang belajar mengaji kepada Habib Abdurrahman Assegaf di Bukit Duri selama 10 tahun. Dia pun kerap mengisi acara-acara kajian di stasiun televisi Indonesia.

Menilik dari unggahan Instagram @muhammad_syahab, Indra Priawan ternyata sempat ikut iktikaf di masjid bersama Habib Syahab pada bulan Ramadhan lalu.

Saat diajari mengaji dalam gendongan Habib Muhammad Syahab, Issa tampak begitu menggemaskan dengan mengenakan gamis berwarna hitam dan peci putih.

Babby Issa tampak dibimbing oleh Habib Muhammad Syahab mengenal huruf-huruf hijaiyah. 

1 2
