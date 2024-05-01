Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

May Day 2024, Ketahui Ajaran Nabi Muhammad Memuliakan Pekerja

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 01 Mei 2024 |11:01 WIB
May Day 2024, Ketahui Ajaran Nabi Muhammad Memuliakan Pekerja
Ilustrasi momen May Day 2024 mengetahui ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam memuliakan pekerja. (Foto: Okezone)
A
A
A

HARI ini para buruh dan pekerja memperingati May Day 2024. Peringatan tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Tapi tahukah Anda, memuliakan pekerja sudah lama diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. 

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan umat manusia tentang adab-adab terhadap pekerja. Salah satunya adalah membayar upah pekerja sebelum keringatnya mengering.

Upah atau gaji merupakan hak seorang pekerja atau karyawan. Ini wajib diberikan oleh pemilik usaha atau orang yang memberi pekerjaan.

Pencairan upah atau gaji tidak boleh ditunda-tunda atau bahkan sampai tidak dibayarkan. Ini bisa berakibat dosa. 

Info grafis manfaat sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. (Foto: Okezone)

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: "Berikanlah upah (gaji) kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Hadits tersebut menerangkan betapa penting membayar upah pekerja. Hal ini juga disepakati oleh para ulama bahwa jika seorang pengusaha tidak menunaikan kewajiban membayar gaji pekerja maka itu termasuk perbuatan dzalim dan dosa.

"Haram hukumnya menunda pembayaran hak (gaji) karyawan, apalagi sampai tidak dibayar," ujar Ustadz Mohammad Najmi Fathoni kepada Okezone beberapa waktu lalu. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/330/3179996/cium_tangan-YzUj_large.jpg
Cium Tangan Guru dalam Islam, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/614/3176429/masjid-ZgSL_large.jpg
Transaksi Jual Beli di Masjid, Bolehkah? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/614/3171881/haid-Twas_large.jpg
10 Larangan bagi Wanita yang Sedang Haid dalam Ajaran Islam, Sholat hingga Talak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/330/3171425/berbakti_kepada_orangtua-bDPh_large.jpg
Berbakti pada Orangtua: Kunci Ridha Allah dan Keberkahan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/330/3162259/adab_lebih_tinggi_dari_ilmu-ec6B_large.jpg
Mengungkap Hadits Tentang Adab Lebih Tinggi dari Ilmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/618/3160092/doa-zP41_large.jpg
Inilah Arti Allahumma Barik dan Waktu yang Tepat Mengucapkannya
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement