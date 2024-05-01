May Day 2024, Ketahui Ajaran Nabi Muhammad Memuliakan Pekerja

HARI ini para buruh dan pekerja memperingati May Day 2024. Peringatan tersebut dilakukan pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Tapi tahukah Anda, memuliakan pekerja sudah lama diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan umat manusia tentang adab-adab terhadap pekerja. Salah satunya adalah membayar upah pekerja sebelum keringatnya mengering.

Upah atau gaji merupakan hak seorang pekerja atau karyawan. Ini wajib diberikan oleh pemilik usaha atau orang yang memberi pekerjaan.

Pencairan upah atau gaji tidak boleh ditunda-tunda atau bahkan sampai tidak dibayarkan. Ini bisa berakibat dosa.

Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

Artinya: "Berikanlah upah (gaji) kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah)

Hadits tersebut menerangkan betapa penting membayar upah pekerja. Hal ini juga disepakati oleh para ulama bahwa jika seorang pengusaha tidak menunaikan kewajiban membayar gaji pekerja maka itu termasuk perbuatan dzalim dan dosa.

"Haram hukumnya menunda pembayaran hak (gaji) karyawan, apalagi sampai tidak dibayar," ujar Ustadz Mohammad Najmi Fathoni kepada Okezone beberapa waktu lalu.