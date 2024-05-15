So Sweet! Kisah Cinta Sejati Mbah Minten dan Ahmadupo di Tanah Suci

MADINAH -Romantisme ditunjukkan sepasang kakek nenek, Mbah Minten (78) suaminya Ahmadupo, (84) jamaah haji asal Jambean Menayu, Magelang, Jawa Tengah.

Usia pernikahan jamaah haji lansia tersebut sudah mencapai 60 tahun, namun keduanya terus menunjukkan sikap romantis hingga berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Keduanya berangkat ke tanah suci setelah menunggu sepuluh tahun antrean.

Tim MCH menemui pasangan lansia itu di pintu gerbang Masjid Nabawi No 326. Kakek Ahmadupo terlihat setia mendorong kursi roda sang istri, Mbah Minten yang tidak dapat berjalan karena usianya sudah sepuh.

Tim MCH pun langsung menghampiri untuk menggantikan posisi Ahmadupo mendorong dan mendampingi Mbah Minten melaksanakan sholat maghrib di Masjid Nabawi.

Ahmadup mengaku selalu setia mendorong sang istri untuk dapat bersama-sama melaksanakan salat berjamaah di Masjid Nabawi.

Saat ditawari untuk digantikan tim MCH, Ahmadupo yang usianya lebih tua enam tahun dari istrinya menyambut baik tawaran mendorongkan kursi roda.

Dia menunjukkan lokasi yang selalu menjadi tempat istrinya salat yaitu di pelataran masjid, tidak jauh dari pintu gerbang nomor 327."Di sini saja. Biar gampang saya jemput, " ucap Mbah Ahmadupo.

Tim MCH yang membantu jamaah lansia ini pun dengan sabar mengikuti instruskinya seperti mengatur kursi roda di sisi karpet.

Meskipun sang nenek itu tidak keberatan jika ditinggalkan, namun tim MCH tetap setia menemani hingga Mbah Minten dapat mengikuti sholat maghrib dan isya berjamaah.

“Besok belum tentu kami bertemu mereka, karena jamaah Indonesia makin banyak yang akan memasuki Madinah. Berarti pula, makin banyak tugas yang harus ditunaikan dan kami mungkin berada di lokasi berbeda,” ujar petugas MCH Daker Madinah, Erniwati, Kamis (15/5/2024).

Mbah Minten juga bercerita banyak soal hidup berumah tangganya dengan sang suami yang sudah berlangsung 60 tahun.

Pasangan ini telah dikaruniai delapan orang anak. Empat laki-laki dan empat perempuan dan semuanya sudah menikah. Dua di antaranya bertempat tinggal di luar Magelang. Dia mempunyai 15 cucu dan 2 buyut.