Bekerja Tukang Bangunan dan Nabung Haji tapi Ditinggal Istri, Mbah Bardan: Doa Saya Bersama di Surga

MADINAH – Senyum sumringah terpancar dari raut wajah Mbah Bardan (92), setelah tiba di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.

Dengan sigap, petugas haji pun langsung mendorong kursi roda aamaah asal Lampung Utara yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 10 Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG-10) tersebut.

"Sudah nabung berdua untuk haji, sesudah itu malah saya ditinggal sama istri," air matanya netes saat cerita kepada petugas di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah, Kamis (16/5/2024).

Mbah Bardan bercerita, keinginannya menunaikan ibadah haji berdua dengan istri. Ia berusaha mewujudkan hal itu dengan menabung hasil keringatnya sendiri. Bekerja sebagai tukang bangunan, ia telah mendaftar haji sejak 2013.

Namun, takdir Allah berkata lain. Harapannya pergi haji berdua dengan istri tak terwujud. Sebab, sang istri lebih dulu menghadap Ilahi.

"Belum sampai waktu berhaji tiba, istri saya malah meninggalkan saya selama-lamanya," ujarnya dengan mata berkaca-kaca, menahan tetes air mata kedua.