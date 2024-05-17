Cerita Nenek Nurjanah Kagum dengan Pelayanan Sat Set Petugas Haji yang Utamakan Lansia

MADINAH - Kementerian Agama tahun ini kembali mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Data Kemenag mencatat, tahun ini ada sekitar 45.678 jemaah dengan usia 65 tahun ke atas (21,41%)

Salah satu jamaah, Nurjanah (66), sangat puas dengan pelayanan yang diberikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H/2024 M.

Dia berkesempatan menunaikan ibadah haji bersama sang ibunda yang bisa dipanggil nenek Ummi (84). Keduanya tergabung di kelompok terbang (kloter) 3 Embarkasi Makassar (UPG-03).

“Alhamdulillah ya Allah saya diberikan kesempatan untuk ke Tanah Suci bersama Ibu saya,” ucap Nurjanah kepada Tim Media Center Haji (MCH) saat membantunya mencarikan koper kabin setibanya di hotel tempat menginap di Madinah, dikutip Jumat (17/5/2024).

“Bahagia sekali rasanya beribadah menjadi tamu Allah dan sekaligus mendampingi Ibu. Tidak ada yang membahagiakan seorang anak selain bisa berbakti kepada orang tuanya,” lanjutnya.

Menurut Nurjanah, dirinya dan Nenek Umi mendaftar haji 12 tahun lalu, dari hasil panen kebun. Saat pelunasan, dia merasa sedikit bingung, lalu dibantu petugas Kementerian Agama. Sehingga, dia bisa berangkat bersama Ibunya.