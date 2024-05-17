Hukum Tajwid Surat Abasa Ayat 1-5 dan Artinya

HUKUM tajwid Surat Abasa Ayat 1–5 bisa diketahui dalam artikel Okezone Muslim berikut ini. Abasa merupakan surat ke-80 dalam kitab suci Alquran.

Surat Abasa berisi 42 ayat dan memiliki arti Ia Bermuka Masam. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyyah atau turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam di Kota Makkah.

Inilah penjelasan mengenai hukum tajwid Surat Abasa Ayat 1–5, sebagaimana telah Okezone himpun:

Ayat 1

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى

Arab latin: 'Abasa wa tawallaa.

Artinya: "Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling,"

Hukum tajwidnya:

عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى = Mad Thobi'i, karena ada fathah berdiri yang dibaca panjang satu alif atau dua harakat.

Ayat 2

اَنۡ جَآءَهُ الۡاَعۡمٰىؕ‏

Arab latin: An jaa-ahul 'a-maa.

Artinya: "karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum)."

Hukum tajwidnya:

اَنۡ جَآءَهُ = Ikhfa, karena ada nun sukun bertemu huruf jim. Nun sukunnya dibaca samar.

جَآءَهُ = Mad Wajib Muttashil, sebab ada Mad Thobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dibaca dengan panjang 5 harakat.

ءَهُ الۡاَعۡمٰىؕ = Alif Lam Qomariyah, karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah yakni alif. Cara membacanya, huruf alif lam Dibaca jelas sesuai lafalnya.