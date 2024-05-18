Jadwal Sholat Hari Ahad 19 Mei 2024 M/11 Dzulqa'dah 1445 H

JADWAL sholat hari Ahad 19 Mei 2024 Masehi/11 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Dapat memudahkan semua Muslim di Tanah Air Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.07

Subuh: 04.17

Zuhur: 11.38

Asar: 14.58

Magrib: 17.38

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.55

Subuh: 05.05

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.14

Isya: 19.25

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.35

Subuh: 04.45

Zuhur: 12.03

Asar: 15.23

Magrib: 18.01

Isya: 19.11