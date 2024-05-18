Bacaan Doa Walimatussafar Sesuai Sunnah, Bisa Diamalkan Jamaah haji dan Umrah

BACAAN doa walimatussafar sesuai sunnah bisa diketahui di sini. Sangat penting diketahui jamaah haji dan umrah karena bisa mengamalkan doa ini.

Walimatussafar memiliki arti mengadakan kegiatan selamatan, kenduri, atau jamuan untuk melepas kepergian Muslimin. Ini biasa dilakukan untuk melepas calon jamaah haji menuju Tanah Suci, Arab Saudi.

Pergi haji sama dengan bentuk safar atau pergi jauh lainnya, sehingga sangat baik diiringi dengan membaca doa. Berikut ini bacaan doa walimatussafar haji, sebagaimana dihimpun dari laman Rumaysho.com:

1. Doa jamaah yang pergi haji

Doa berikut ini dibaca oleh jamaah yang hendak pergi haji, ditujukan kepada orang yang ditinggalkan.

أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِى لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

Arab latin: Astawdi'ukallaha alladzi laa tadhi'u wa daa-i'uhu.

Artinya: "Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya."

Dalilnya adalah:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ وَدَّعَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ الَّذِى لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ »

Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pergi meninggalkanku dan beliau mengucapkan, "Astawdi'ukallaha alladzi laa tadhi'u wa daa-i'uhu (Aku menitipkan kalian pada Allah yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya)." (HR Ibnu Majah nomor 2825 dan Ahmad 2: 358. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan hadits ini shahih)