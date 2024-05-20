Advertisement
HOME MUSLIM KAKI LANGIT

Kisah Supartono, Tukang Becak dan Pemulung di Ponorogo yang Naik Haji Tahun Ini

Ahmad Subekhi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:46 WIB
Kisah Supartono, Tukang Becak dan Pemulung di Ponorogo yang Naik Haji Tahun Ini
Kisah Mbah Supartono tukang becak dan pemulung berangkat haji tahun ini. (Foto: Ahmad Subekhi/MNC Media)
KISAH Supartono, tukang becak dan pemulung di Ponorogo yang naik haji tahun ini sangat memberi inspirasi. Supaya bisa menunaikan ibadah haji, ia gigih menabung Rp2.000 sampai Rp5.000 setiap hari sejak 1998. 

Setelah hampir 30 tahun, Mbah Supartono atau dikenal Mbah Tono akhirnya dapat berangkat haji. Kakek berusia 61 tahun, warga Kelurahan Tonatan, Ponorogo, ini sangat bahagia bisa menunaikan ibadah yang berada di urutan kelima dalam Rukun Islam tersebut.

 

"Menabung sedikit demi sedikit setiap hari, Rp2.500, Rp3.000, kadang Rp5.000," ungkap Mbah Tono pada Sabtu 4 Mei 2024.

Kesehariannya Mbah Tono berangkat dari rumah memungut sampah di tepi jalan dan tempat sampah. Dia memungut plastik bekas wadah air kemasan, kertas, dan semua yang bisa didaur ulang. 

