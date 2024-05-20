Viral Haru 2 Bocah Gaza Palestina Murojaah Hafalan Alquran di Atas Reruntuhan Bangunan Rumahnya

VIRAL haru dua bocah di Gaza, Palestina, murojaah hafalan Alquran di atas reruntuhan bangunan rumahnya. diketahui bahwa penyerangan zionis Israel ke Palestina masih terus terjadi dan menyebabkan hampir seluruh wilayah di sana rata dengan tanah. Hal ini membuat banyak korban berjatuhan setiap harinya, termasuk anak-anak.

Dunia yang seharusnya menjadi tempat mereka bermain dan belajar, justru merenggut masa depannya. Namun, banyak dari bocah di Gaza, Palestina, tidak patah semangat menjalani hidup dan tetap berusaha belajar di dalam keadaan yang sulit.

BACA JUGA: Viral 2 Muslim Swedia Produksi Minuman Kaleng Bermerek Palestine Cola

Dilansir dari video viral unggahan akun Instagram @ramdanjazar, tampak seorang anak di Gaza, Palestina, menjadi korban serangan Israel dan telah meluluhlantakkan rumah serta lingkungan tempat tinggalnya.

Tapi, anak bernama Ramdan dan adiknya Walid itu tidak berlarut dalam kesedihan. Mereka berdua terekam tengah melakukan murojaah hafalan Alquran di atas sebuah sajadah yang berlatarkan reruntuhan rumahnya.

Dalam informasi keterangan unggahan viral tersebut, Ramdan menuliskan, "Menghafal dan membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala."

"Terlepas dari apa yang kami alami kesakitan, kehilangan, penindasan, tunawisma, dan kejadian sehari-hari yang keras, saya berhasil melewati kitab Allah (Alquran) dengan menghafal tujuh bagian dan saudara laki-laki saya Walid empat bagian."

BACA JUGA: Viral Ilmuwan NASA Dipecat Usai Beberkan Keajaiban Malam Lailatul Qadar

Mereka saling membantu menghafal ayat-ayat suci Alquran dengan semangat. Diketahui Ramdan dan Walid sering membagikan aktivitas mereka bersama teman-teman dengan kondisi tempat tinggal yang penuh reruntuhan.

Namun, semangat dan senyum anak-anak Palestina ini tidak luntur begitu saja.