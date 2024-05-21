Advertisement
HOME MUSLIM TIPS HAJI

Efek Dimensia pada Jamaah Haji, Bisa Lupa Nama dan Jalan Pulang Hotel

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |17:19 WIB
Efek Dimensia pada Jamaah Haji, Bisa Lupa Nama dan Jalan Pulang Hotel
Suasana jamaah haji Indonesia saat berada di Masjid Nabawi. (Foto: MCH 2024)
A
A
A

MADINAH - Beberapa jamaah haji diduga mengalami gejala dimensia sehingga lupa jalan kembali ke hotel. Tim Media Center Haji (MCH) 2024 juga beberapa kali bertemu dengan dan mengantarkan jamaah haji lansia dan disinyalir menderita gejala dimensia.

Demensia adalah kondisi penurunan kemampuan berpikir dan ingatan seseorang yang umumnya terjadi pada lansia (usia 65 tahun ke atas). Tahun ini, jumlah jamaah haji lansia masih cukup banyak yaitu, 45ribu jamaah orang.

"Gangguang ini (Dimensia) secara umum dipicu oleh dua hal, baik karena faktor sosial atau psikososial maupun faktor pribadi atau psikologis. Selain itu juga dipicu oleh faktor biologis," kata Kepala Seksi Layanan Lansia, Disabilitas, dan PKP3JH Dokter Leksmana Arry Chandra kepada tim MCH 2024.

Gangguan jiwa jenis ini juga biasanya dipicu faktor genetik. Artinya, jamaah tersebut sudah memiliki potensi, kemudian kambuh lagi setibanya di Arab Saudi. Dampaknya, lanjut Chandra, ada jemaah lansia yang mengalami kelupaan saat sedang menunaikan ibadah haji, baik lupa nama, keluarga, atau merasa dirinya masih berada di kampung halaman.

Demensia biasanya diikuti dengan gangguan cara berpikir, seperti disorientasi tempat, disorientasi waktu, dan disorientasi orang-orang di sekitarnya. Gejala yang bisa terlihat di awal biasanya seperti mudah lupa, terutama untuk kejadian-kejadian yang baru saja dialami.

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
