Kakek Hasan Puji Makanan Jamaah Haji Indonesia di Tanah Suci: Sedap-Sedap, Porsinya Sesuai

JAMAAH Haji Indonesia 2024 Kakek Hasan Husin memuji cita rasa makanan yang disajikan di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi. Ia mengatakan rasanya sangat sedap dan pas di lidah.

Pemerintah Indonesia menyiapkan katering bagi jamaah haji selama di Tanah Suci Makkah dan Madinah. Makanan yang disajikan perusahaan katering semua bercita rasa Nusantara. Masakan dengan bahan dasar dan bumbu yang didatangkan langsung dari Indonesia itu diharapkan sesuai dengan selera jamaah haji Tanah Air.

BACA JUGA: Sejarah Masjid Bir Ali Jadi Tempat Miqat Jamaah Haji

Hasan Husin, jamaah tertua asal Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, mengatakan makanan yang disajikan selama di hotel sangat enak.

"Alhamdulillah sedap-sedap makanannya. Makanan yang disajikan pas di lidah dan porsinya juga sesuai. Rasanya masih seperti di kampung sendiri. Padahal, sekarang sudah delapan hari di Madinah," ungkapnya, Senin 20 Mei 2024, melalui pesan yang disampaikan teman sekamarnya sekaligus ketua rombongan Rafhdi Permana Ryadi.