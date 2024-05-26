Advertisement
HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Cerita Endang yang Istrinya Meninggal di Bandara Jeddah: Dia Bisa Khatam Alquran Tiap Bulan

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |03:45 WIB
Jamaah Haji Indonesia Meninggal Dunia/Foto: MCH 2024
Jamaah Haji Indonesia Meninggal Dunia/Foto: MCH 2024
A
A
A

JEDDAH – Kabar duka kembali datang dari Arab Saudi. Popon Rohmawati (50), jamaah haji asal Ciamis dari Kelompok Terbang (kloter) 27 Embarkasi Jakarta-Bekasi (JKS-27) meninggal dunia sesaat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Sabtu (26/5/2024), sekitar pukul 06.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

Suami Almarhumah, Endang menyampaikan terima kasih atas bantuannya mengurus jenazah sang istri.

“Alhamdulillah, saya betul betul-betul terbantu oleh petugas haji. Petugas haji memang sangat membantu, membantu saya khususnya,”ujar Endang.

“Saya ucapkan terima kasih kepada tim petugas haji Indonesia, saya yakin tanpa mereka, entah bagaimana saya,” ungkap Endang terbata menahan air mata,”lanjutnya.

Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Pangandaran ini bercerita, sudah 11 tahun ia dan istrinya menanti hari untuk menunaikan Rukun Islam yang kelima.

“Kita bareng-bareng ke Makkah. Menunggu 11 tahun, ternyata setelah ke sini kami tidak bisa bersama, dan Ibu tidak akan kembali,” tutur Endang sembari menyeka air mata.

“Selama perjalanan normal-normal saja. Kami bergembira selama di pesawat, tidak ada masalah. Mulai kelihatan saat mengambil koper, mengeluh pusing. Langsung turun, tiba-tiba tidak ada tenaga, pingsan dan sesak, kemudian ditangani tim medis,” kata Endang.

Namun wanita 50 tahun ini, dinyatakan meninggal dunia setibanya di Rumah Sakit King Fadh Hospital.

Dia mengaku tidak mempunyai firasat akan kepergian istrinya. Namun, selama tiga tahun terakhir istrinya benar-benar rajin menjalankan salat sunnah Dhuha dan Tahajud. Selain itu, Almarhum Ibu Popon juga tidak pernah lepas dari bacaan Alquran.

