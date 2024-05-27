Advertisement
HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Keterbatasan Penglihatan Tidak Menghalangi Semangat Nenek Zahra Berhaji

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |03:32 WIB
Keterbatasan Penglihatan Tidak Menghalangi Semangat Nenek Zahra Berhaji
Nenek Zahra di Bandara Jeddah/Foto: MCH 2024
A
A
A

JEDDAH – Memiliki keterbatasan penglihatan, tidak menyurutkan semangan Nenek Zahra (79) untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Nenek Zahra mengatakan, dirinya tidak bisa melihat secara sempurna akibat penyakit katarak yang dideritanya hampir satu tahun.

"Sudah lama dek, hampir satu tahun. Katanya katarak, tapi saya tidak mau dioperasi,” ujarnya kepada Media Center Haji (MCH) 2024, di Paviliun Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi, dikutip, Senin (27/5/2024).

Meski memiliki keterbatasan melihat, Nenek Zahra tidak patah semangat untuk melaksanakan rukun Islam kelima. "Hati gembira dek, gembira," ucapnya.

Nenek Zahra berangkat bertiga bersama anak dan menantunya. Nama anaknya Ratna Sari sedangkan menantunya bernama Sumarso. Nenek Zahra harus menunggu 13 tahun untuk berangkat haji.

Dia juga mengungkapkan, bahwa dia sendiri yang membiayai untuk pergi haji termasuk berbagai keperluan lainnya. "Saya sendiri yang membiayai,"tutupnya.

