Nenek Rebiyah Terharu dengan Pelayanan Petugas, Berhaji dari Dagang Telur Pakai Bakul Keliling

MAKKAH – Suara Rebiyah (66) terdengar parau saat dirinya dipanggil tim dokter dari Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) Sektor 9 Makkah.

Rebiyah merupakan jamaah haji asal Kloter 7 Embarkasi Surabaya. Dia didampingi salah satu petugas memeriksa kesehatannya di Sektor 9.

Nenek asal Desa Babat, Lamongan, Jawa Timur ini merasakan sesak di dadanya. Rebiyah pun langsung dibawa ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Makkah untuk diperiksa kesehatannya. Meski mempunyai gangguan Kesehatan, Rebiyah tetap semangat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Saya ada gangguan jantung. Dada saya nyeri, makanya saya dibawa kesini oleh petugas,” ujar Rebiyah di Sektor 9, Makkah, Rabu (29/5/2024).

BACA JUGA: Ada Bahasa Indonesia di Masjid Nabawi

Menurutnya, pelayanan Tenaga Kesehatan Haji sangat baik. Dia pun terharu karena diberikan pelayanan layaknya seperti di rumah sakit ternama.

BACA JUGA: Kesabaran Dokter KKHI saat Merawat Jamaah Haji

Di sisi lain, Rebiyah pun membagikan ceritanya bisa naik haji pada tahun ini. Meski mempunyai keterbatasan dana, dia semangat mengumpulkan rupiah sedikit demi sedikit dari dari berjualan telur keliling.

"Saya setiap hari berdagang telur pakai bakul keliling di Surabaya. Dan ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Suami saya sudah meninggal makanya saya naik haji sendiri,”ucap Rebiyah mengakhiri pembicaraan.

Kepala Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) Sektor 9 Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah merujuk 5 pasien jantung ke KKHI, dan sebagian sudah pulang.