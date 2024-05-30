Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM CURHAT HAJI

Nenek Rebiyah Terharu dengan Pelayanan Petugas, Berhaji dari Dagang Telur Pakai Bakul Keliling

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |03:57 WIB
Nenek Rebiyah Terharu dengan Pelayanan Petugas, Berhaji dari Dagang Telur Pakai Bakul Keliling
Nenek Rebiyah Mendapat Pengobatan/ Foto: Fahmi Firdaus MCH 2024
A
A
A

MAKKAH – Suara Rebiyah (66) terdengar parau saat dirinya dipanggil tim dokter dari Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) Sektor 9 Makkah.

Rebiyah merupakan jamaah haji asal Kloter 7 Embarkasi Surabaya. Dia didampingi salah satu petugas memeriksa kesehatannya di Sektor 9.

Nenek asal Desa Babat, Lamongan, Jawa Timur ini merasakan sesak di dadanya. Rebiyah pun langsung dibawa ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Makkah untuk diperiksa kesehatannya. Meski mempunyai gangguan Kesehatan, Rebiyah tetap semangat menjalankan ibadah di Tanah Suci.

“Saya ada gangguan jantung. Dada saya nyeri, makanya saya dibawa kesini oleh petugas,” ujar Rebiyah di Sektor 9, Makkah, Rabu (29/5/2024).

Menurutnya, pelayanan Tenaga Kesehatan Haji sangat baik. Dia pun terharu karena diberikan pelayanan layaknya seperti di rumah sakit ternama.

Di sisi lain, Rebiyah pun membagikan ceritanya bisa naik haji pada tahun ini. Meski mempunyai keterbatasan dana, dia semangat mengumpulkan rupiah sedikit demi sedikit dari dari berjualan telur keliling.

"Saya setiap hari berdagang telur pakai bakul keliling di Surabaya. Dan ngumpulin uang sedikit demi sedikit. Suami saya sudah meninggal makanya saya naik haji sendiri,”ucap Rebiyah mengakhiri pembicaraan.

Kepala Tenaga Kesehatan Haji Kloter (TKHK) Sektor 9 Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah merujuk 5 pasien jantung ke KKHI, dan sebagian sudah pulang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/398/3072664/ahli-waris-terima-rp125-juta-cover-asuransi-jamaah-haji-wafat-XhkDMuaXQC.jpg
Ahli Waris Terima Rp125 Juta Cover Asuransi Jamaah Haji Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/453/3071468/santunan-extra-cover-kembali-diserahkan-kepada-ahli-waris-jamaah-haji-2024-bQukmlo1CA.jpg
Santunan Extra-Cover Kembali Diserahkan kepada Ahli Waris Jamaah Haji 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/398/3069324/2-ahli-waris-jamaah-haji-terima-santunan-extra-cover-2024-k8rKmHp90R.jpg
2 Ahli Waris Jamaah Haji Terima Santunan Extra Cover 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/398/3068835/di-malaysia-kemenag-ri-bagikan-cara-penerapan-murur-untuk-jamaah-haji-2uy8r7uPkh.jpg
Di Malaysia, Kemenag RI Bagikan Cara Penerapan Murur untuk Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/398/3065550/jamaah-haji-reguler-2024-yang-wafat-sudah-dapat-santunan-asuransi-jiwa-hWcQYsLHdC.jpg
Jamaah Haji Reguler 2024 yang Wafat Sudah Dapat Santunan Asuransi Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/453/3064482/kemenag-semua-bus-shalawat-ramah-jamaah-haji-lansia-3Jndf0YXjm.jpg
Kemenag: Semua Bus Shalawat Ramah Jamaah Haji Lansia
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement